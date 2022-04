La directrice de l'OMC met en garde contre un repli du commerce mondial

WASHINGTON (Reuters) - La fragmentation de l'économie mondiale et le repli du commerce mondial rendraient les pays plus vulnérables aux chocs de production résultant des catastrophes naturelles et des épidémies, a déclaré mercredi la directrice de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré, lors d'un événement organisé par le Conseil national du commerce extérieur américain, que les économistes estimaient qu'une fragmentation de l'économie mondiale pourrait réduire le produit intérieur brut mondial de 5% à long terme.

Elle a ajouté que ces pertes seraient aggravées par des coûts de transaction plus élevés et des difficultés de balance des paiements. Il serait également beaucoup plus difficile de s'attaquer à des problèmes tels que le changement climatique ou la stabilisation des marchés mondiaux des denrées alimentaires et des engrais, gravement perturbés par la guerre en Ukraine.

(Reportage Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)