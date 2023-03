La Deutsche Bank a versé 8,9 ME à son président du directoire en 2022

(actualisé avec détails) ZURICH, 17 mars (Reuters) - Deutsche Bank a versé au président du directoire, Christian Sewing, 8,9 millions d'euros en 2022, soit une légère augmentation par rapport à la rémunération de 8,8 millions d'euros de l'année précédente, a annoncé la première banque allemande vendredi. Le montant des primes pour l'ensemble de la banque s'élevait à 2,1 milliards d'euros, soit un montant pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Cette rémunération intervient alors que Deutsche Bank a connu son année la plus rentable depuis 2007. Christian Sewing a mené au sein de l'établissement bancaire, un des plus importants sur le plan systémique, un plan de restructuration de 9 milliards d'euros sur quatre ans, après des années de pertes. La banque a également annoncé prévoir une légère hausse de son chiffre d'affaires en 2023, qui devrait se situer entre 28 et 29 milliards d'euros, après 27,21 milliards d'euros l'année précédente. Pour sa division banque d'investissements, elle anticipe un chiffre d'affaires stable. Deutsche Bank a souligné les risques qui pèsent sur ses perspectives, notamment l'économie, la guerre en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine, et l'inflation. (Reportage Tom Sims et Marta Orosz ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)