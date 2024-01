La détermination des agriculteurs est toujours "totale"

PARIS (Reuters) - La détermination des agriculteurs est totale, a déclaré mardi le président de la FNSEA Arnaud Rousseau, alors que plusieurs artères menant à Paris sont bloquées par des convois d'agriculteurs qui manifestent leur colère depuis plusieurs jours. "Le risque, c'est évidemment les débordements, la violence, l'excès que nous ne souhaitons pas. Encore une fois, notre objectif, ce n'est pas le désordre, notre objectif c'est de produire pour nourrir", a déclaré Arnaud Rousseau au micro d'Europe 1. Le président du premier syndicat agricole a appelé à l'ordre et à la rigueur, au lendemain d'une rencontre de plus de trois heures avec le Premier ministre Gabriel Attal. "On demande d'abord des mesures d'urgence symboliques parce qu'on en a besoin tout de suite pour repartir, pour comprendre qu'il y a des signes qui sont donnés", a déclaré Arnaud Rousseau. "Il nous a répondu que, évidemment, il était volontaire pour le faire, qu'il avait commencé et qu'il souhaitait aller plus loin." Les syndicats ont abordé avec le Premier ministre les sujets de la concurrence déloyale, de la transposition, de l'Ukraine et de l'accord du Mercosur, a ajouté Arnaud Rousseau. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, fera des annonces ce mardi, le Premier ministre en parlera à l'Assemblée et Emmanuel Macron abordera le sujet jeudi à Bruxelles avec la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen, précisent les entourages des trois dirigeants. CONVOI VERS RUNGIS Pour la deuxième journée consécutive, des points de blocage ont été mis en place en Île-de-France et autour de Paris. Plusieurs axes autoroutiers étaient partiellement fermés mardi autour de Paris, dont l'A1, l'A4, l'A6 ou encore l'A13 en direction de la capitale, selon le site Sytadin. A l'appel de certains syndicats, dont la Coordination rurale, un convoi d'agriculteurs se dirigeait mardi matin vers le marché de Rungis (Val-de-Marne) en provenance du Lot-et-Garonne. Les tracteurs, bloqués sur l'A20 dans la Vienne par les forces de l'ordre, ont contourné le barrage policier en forçant la glissière pour rejoindre des petites routes adjacentes, selon France Bleu Périgord. Arnaud Rousseau s'est dit contre l'idée de bloquer le marché de Rungis, le "ventre de Paris". "Nous avons, depuis le début de cette action, fait le choix de ne jamais aller à Rungis parce que notre objectif n'est pas d'affamer les Français, on veut les nourrir", a déclaré le président de la FNSEA. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré dimanche que "l'occupation du marché de Rungis, des aéroports parisiens et la ville de Paris et des grandes villes de province" représentait une "ligne rouge à ne pas franchir". (Reportage Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)