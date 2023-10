La dernière hausse de taux était probablement la dernière, dit Kazimir (BCE)

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois dernier était probablement la dernière, bien que la banque ne puisse en être certaine avant de voir les données disponibles lors de ses réunions de décembre et de mars, a déclaré Peter Kazimir, le responsable de la politique monétaire de la BCE, jeudi. "Je répète que je crois fermement, également sur la base de ces (derniers chiffres de l'inflation sous-jacente), que la hausse des taux lors de la précédente réunion était la dernière", a déclaré Peter Kazimir. "Nous avons besoin d'être convaincus que nous sommes au pic des taux, et seules les données réelles et les chiffres qui nous seront présentés lors des réunions de décembre et de mars pourront nous convaincre." (Rédigé par Jan Lopatja et Jason Hovet, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)