La dépouille d'Alexeï Navalny a été remise à sa mère, selon une porte-parole

La dépouille d'Alexeï Navalny a été remise à sa mère, selon une porte-parole













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le corps de l'opposant russe Alexeï Navalny, décédé subitement en prison la semaine dernière, a été remis à sa mère, a écrit sa porte-parole Kira Yarmych sur le réseau social X samedi. La porte-parole a précisé qu'elle ne savait pas si les autorités autoriseraient des funérailles respectant la volonté de la famille. Lioudmila Navalnaya a en effet accusé jeudi les enquêteurs russes de la forcer à enterrer son fils en secret, sans cérémonie, ce qu'elle dit avoir refusé. (Reportage Reuters)