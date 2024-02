La dépouille d'Alexeï Navalny a été remise à sa mère















Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le corps de l'opposant russe Alexeï Navalny, décédé subitement en prison la semaine dernière, a été remis à sa mère samedi dans la ville de Salekhard, dans l'Arctique, a fait savoir sa porte-parole Kira Yarmych. Dans une vidéo enregistrée avant la remise du corps, l'épouse d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaya, a accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir "torturé" sa dépouille. Kira Yarmych a précisé sur le réseau social X qu'elle ne savait pas si les autorités autoriseraient des funérailles respectant la volonté de la famille. Lioudmila Navalnaya a en effet accusé jeudi les enquêteurs russes de la forcer à enterrer son fils en secret, sans cérémonie, ce qu'elle dit avoir refusé. A lire aussi... Selon les soutiens de l'opposant, les autorités ont menacé de l'enterrer dans la colonie pénitentiaire où il est mort, à moins que sa famille n'accepte leurs conditions. (Rédigé par Felix Light, version française Kate Entringer)