La démocratie est menacée dans le monde entier (IDEA)

La démocratie est menacée dans le monde entier (IDEA)













STOCKHOLM, 2 novembre (Reuters) - La moitié des pays du monde connaissent, pour la sixième année consécutive, un déclin de leur système démocratique, a annoncé jeudi l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA). L'IDEA a indiqué dans son rapport annuel que la détérioration des garde-fous démocratiques tels que les élections, les Parlements et les tribunaux indépendants avait conduit à des problèmes notamment concernant la protection de l'Etat de droit. Il s'agit de la plus longue baisse consécutive observée par l'institut depuis qu'il a commencé à collecter des données, en 1975. "La démocratie est toujours en difficulté, elle est - au mieux - stagnante, et connaît un déclin dans de nombreux endroits", a déclaré le secrétaire général de l'IDEA, Kevin Casas-Zamora dans le rapport. Selon l'IDEA, ce déclin doit être mis en parallèle avec la crise du coût de la vie, le changement climatique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui ont posé d'énormes défis à de nombreux dirigeants. Dans son étude, l'IDEA prend en compte plus d'une centaine de facteurs comme la liberté d'expression ou l'intégrité et la sécurité des personnes. (Reportage Johan Ahlander ; version française Camille Raynaud)