La défaite de Le Pen est "une très bonne nouvelle" pour l'unité du pays, dit Mélenchon

PARIS, 24 avril (Reuters) - Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a estimé dimanche soir que la défaite de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française face à Emmanuel Macron était "une très bonne nouvelle" pour l'unité du pays.

Troisième du premier tour avec près de 22% des voix, il a appelé ses partisans à ne pas se résigner et à engager la bataille des législatives des 12 et 19 juin pour favoriser l'avènement d'un "Tiers-Etat qui peut tout changer". (Sophie Louet et Matthieu Protard)