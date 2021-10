La 'Déclaration de Kunming' sur la biodiversité a été adoptée

par David Stanway

KUNMING, Chine (Reuters) - Les représentants de plus d'une centaine de pays ont adopté mercredi la "Déclaration de Kunming" sur la protection de la biodiversité dans le monde, a annoncé le ministre chinois de l'Environnement, Huang Runqiu.

Ce texte non contraignant adopté à la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) à Kunming traduit "la volonté politique de toutes les parties d'envoyer à la communauté internationale un message fort de détermination et d'unité dans le domaine de la biodiversité", a-t-il dit.

Responsables politiques, scientifiques et experts sont réunis dans la ville chinoise ou par visioconférence pour tenter d'apporter une réponse concertée et concrète à l'effondrement de la biodiversité, alors que le rythme de disparition des espèces animales et végétales n'a jamais été aussi élevé depuis dix millions d'années.

La déclaration de Kunming appelle les acteurs internationaux à agir de manière "urgente et intégrée" pour transformer tous les secteurs de l'économie mondiale en prenant en compte l'impératif de préservation des espèces.

Mais elle laisse de côté des questions cruciales comme le financement de la protection de la nature dans les pays pauvres ou la mise en place de chaînes d'approvisionnement respectueuses de la biodiversité.

Régulièrement pointée du doigt, au coeur de nombreux trafics d'espèces menacées comme l'ivoire des éléphants ou les cornes de rhinocéros, la Chine a annoncé mardi la création d'un fonds doté de 200 millions d'euros pour aider à la protection de la biodiversité dans les pays en voie de développement.

Le président Xi Jinping, qui a imposé dans la déclaration son concept de "civilisation écologique", a aussi promis la création d'un nouveau parc naturel de 230.000 km2 qui couvrira les derniers habitats du grand panda, du tigre et du léopard, mais aussi les sources du fleuve Yangtsé Kiang.

