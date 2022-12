La décision sur la présence d'émissaires des taliban et de la junte birmane à l'Onu reportée

par Michelle Nichols

NATIONS UNIES, 15 décembre (Reuters) - La Commission de vérification des pouvoirs des Nations unies a reporté pour la deuxième fois sa décision sur l'envoi par le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan et la junte militaire birmane de représentants à l'Onu, selon un rapport publié par l'instance.

Les 193 membres de l'Assemblée générale de l'Onu devraient approuver le rapport vendredi. Ce report implique que les émissaires actuels de l'Afghanistan et de la Birmanie conservent leurs sièges à l'Onu, ont expliqué des diplomates.

Les ambassadeurs de la Birmanie et de l'Afghanistan actuellement en poste à l'Onu ont été désignés par les précédentes administrations de ces deux pays, renversées respectivement en février et en août 2021.

Le gouvernement taliban et la junte birmane ont déposé des requêtes pour désigner leurs propres représentants aux Nations unies.

La Commission de vérification des pouvoirs, composée de neuf membres dont les Etats-Unis, la Chine et la Russie, a décidé de "reporter l'examen des pouvoirs des représentants" de l'Afghanistan et de la Birmanie, "et le reprendra à une date ultérieure, lors de la 77e session", qui se terminera en septembre prochain.

L'examen d'une requête similaire concernant le siège de la Libye déposée par le "gouvernement de stabilité nationale" dirigé par Fathi Bashagha et soutenu par le Parlement siégeant dans l'est du pays, a également été reporté. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)