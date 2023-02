La décision de Poutine ne montre pas qu'il envisage de recourir à des armes nucléaires, dit Biden

par Kanishka Singh et Costas Pitas WASHINGTON, 23 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a estimé mercredi que la décision prise par son homologue russe de suspendre la participation de la Russie au traité New Start ne signifiait pas que Vladimir Poutine envisageait de recourir à des armes nucléaires. Joe Biden a toutefois qualifié la décision de la Russie de "grosse erreur" lors d'une interview accordée à ABC News. "C'est une grosse erreur. Ce n'est pas très responsable. Mais je ne pense pas qu'il envisage de recourir à des armes nucléaires ou à quelque chose de ce genre", a déclaré le président américain. Joe Biden a ajouté qu'il n'y avait "aucune preuve" que la Russie envisage de faire usage d'armes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux. Vladimir Poutine a annoncé mardi suspendre la participation de la Russie au traité New Start de réduction des armes stratégiques, sans pour autant se retirer formellement du pacte conclu avec les Etats-Unis. (Reportage Kanishka Singh, Costas Pitas et Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)