La décision de la CPI n'a "aucune signification", dit Moscou

17 mars (Reuters) - Le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre Vladimir Poutine n'a aucune signification aux yeux de la Russie, a déclaré vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. "Les décisions de la Cour pénale internationale n'ont aucune signification pour notre pays, y compris d'un point de vue juridique", a déclaré la porte-parole du ministère Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram. "La Russie n'est pas partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale et n'a aucune obligation envers elle", a-t-elle ajouté. (Rédigé par Kevin Liffey, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)