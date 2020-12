La cybercriminalité a coûté 40 MdsE à la Russie en 2020, selon Sberbank

Crédit photo © Reuters

par Tatiana Voronova

MOSCOU (Reuters) - Les cyberattaques ont coûté jusqu'à 3,600 milliards de roubles (40 milliards d'euros) aux entreprises et aux citoyens russes cette année, a déclaré la plus grande banque du pays, la Sberbank.

La Russie a encouragé ses citoyens à utiliser les cartes bancaires pour limiter la circulation d'argent liquide et tenter de réprimer l'économie souterraine, mais le nombre de délits aux cartes bancaires a augmenté de 500% cette année, a estimé le ministère de l'Intérieur.

Stanislav Kuznetsov, le vice-président de la Sberbank qui supervise la sécurité et les services, a déclaré à Reuters que les entreprises privées et les citoyens ordinaires étaient les principales cibles des cyberattaques, les services de sécurité de l'Etat étant mieux protégés.

"Le secteur privé est le plus vulnérable : tout est visé, des comptes clients aux données financières et aux documents d'appel d'offres : il y a 2,3 millions de comptes (sur le réseau) dark web opérant en Russie et proposant des données volées", a-t-il précisé.

Les cybercriminels russophones opèrent depuis l'Allemagne, l'Ukraine et le Venezuela, ainsi que depuis la Russie, a ajouté la Sberbank, contrôlée par l'État, qui gère sa propre unité de cybersécurité pour assurer la protection informatique et la cyberdéfense de la banque et d'autres entités.

Si les banques, y compris la Sberbank, sont mieux protégées que d'autres secteurs de l'économie, la fraude téléphonique, qui implique qu'un individu se fasse passer pour un employé d'une banque pour obtenir les informations d'une carte bancaire, est de plus en plus courante, a précisé Stanislav Kuznetsov.

Rien que cette année, estime-t-il, les Russes pourraient perdre jusqu'à 10 milliards de roubles à cause de la fraude téléphonique. Il n'a pas fourni de données pour 2019.

La Banque centrale russe a enregistré plus d'un demi-million d'opérations frauduleuses sur des comptes bancaires dans le pays en 2019 et 6,4 milliards de roubles ont été dérobés sur des comptes bancaires de particuliers et d'entreprises.

(Avec Katya Golubkova, version française Kate Entringer)