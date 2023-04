La croissance US ralentit plus que prévu au 1er trimestre















(Actualisé avec précisions et contexte) par Lucia Mutikani WASHINGTON, 26 avril (Reuters) - La croissance de l'économie américaine a ralenti plus que prévu au premier trimestre 2023, malgré une hausse des dépenses de consommation, et l'activité devrait encore se modérer à mesure que les effets de la remontée des taux d'intérêt s'étendent. En rythme annualisé, le produit intérieur brut a augmenté de 1,1% sur les trois premiers mois de l'année contre une progression de 2,6% au quatrième trimestre, montre la première estimation du département du Commerce publiée jeudi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un taux de croissance du PIB de 2,0%. Malgré ce ralentissement, qui s'explique principalement par la faiblesse des investissements dans les stocks, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires la semaine prochaine. La Fed a augmenté le coût du crédit de 475 points de base au total depuis mars 2022, portant le taux des "Fed funds", qui était alors proche de zéro, dans une fourchette de 4,75%-5,00%. Ce rythme de resserrement soutenu, le plus rapide depuis les années 1980, conjugué aux récentes turbulences sur les marchés financiers, accroît le risque d'un ralentissement marqué du PIB au second semestre. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont cependant augmenté à un rythme plus rapide au cours de la période janvier-mars que le rythme de 1,0% enregistré au quatrième trimestre. Elles restent soutenues par un faible taux de chômage (3,5%). Malgré l'amoncellement de nuages au-dessus de l'économie américaine, certains économistes estiment toujours qu'une récession peut être évitée. Ils notent que les craintes d'une récession font reculer les prix des matières premières comme le pétrole, ce qui pourrait contribuer à réduire la pression sur les coûts supportés par les entreprises et profiter à l'ensemble de l'économie. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)