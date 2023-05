La croissance économique a été de 0,2% au T1, dit Bruno Le Maire

PARIS, 31 mai (Reuters) - L'économie française a progressé de 0,2% au premier trimestre, a affirmé mercredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, au micro de France Inter, confirmant l'estimation de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée en avril. "Nous avons des résultats économiques qui sont solides, nous avons une croissance qui s'est maintenue à 0,2% au premier trimestre, là où notre voisin allemand est en récession. Nous avons créé 42.000 emplois au premier trimestre et nous sommes en train de faire reculer l'inflation", a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)