La croissance du PIB US révisée à 2,7% au 4ème trimestre

WASHINGTON, 23 février (Reuters) - La croissance de l'économie américaine a été un peu moins forte qu'estimé précédemment au quatrième trimestre, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par le département du Commerce. Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 2,7% en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la première estimation qui donnait une croissance de 2,9%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne la confirmation de ce dernier chiffre. L'indice des prix "core PCE", très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed), est ressorti en hausse de 4,3% au quatrième trimestre. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)