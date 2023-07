La croissance du PIB estimée à 0,3% au 2e trimestre

PARIS (Reuters) - La zone euro a enregistré au deuxième trimestre une croissance de son économie plus forte qu'attendu, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée lundi. Le PIB des 20 pays partageant l'euro a progressé de 0,3% en avril-juin par rapport aux trois mois précédents. Sur un an, sa hausse atteint 0,6%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,2%, avec un PIB en progression de 0,5% sur un an. Au premier trimestre, l'économie en zone euro était restée stable d'un mois sur l'autre mais avait augmenté de 1,1% en rythme annuel. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)