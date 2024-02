La croissance des salaires dans la zone euro devrait atteindre un pic début 2024, selon un nouvel indicateur (BCE)

FRANCFORT, 9 février (Reuters) - La croissance des salaires dans la zone euro devrait accélérer début 2024, mais sa trajectoire future demeure incertaine, selon un nouvel indicateur développé par la Banque centrale européenne (BCE) et dont les résultats ont été publiés vendredi. Au cours de sa dernière réunion de politique monétaire, la BCE a martelé que la croissance des salaires serait le facteur le plus important pour décider ou non d'une baisse de taux. Son nouvel indicateur de suivi des salaires, détaillé pour la première fois dans un document publié vendredi, montre que la croissance des rémunérations devrait atteindre un pic d'environ 5% au début de cette année en zone euro. Pour autant, la trajectoire future de la croissance des salaires demeure incertaine, alors qu'elle doit atteindre 3% pour être compatible avec une cible d'inflation à 2%, selon la banque centrale. "Les négociations salariales du premier trimestre 2024 seront probablement décisives pour l'évolution des rémunérations en 2024", soulignent les auteurs de l'étude. Le nouvel indicateur de la BCE, souvent évoqué par le chef économiste de l'institution, Philip Lane, se base sur les accords salariaux individuels en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Grèce pour donner une estimation des pressions salariales et du sentiment. La BCE projette ensuite la croissance à venir des salaires en se basant sur la manière dont les variables macroéconomiques font évoluer les accords salariaux. (Reportage Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)