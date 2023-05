La croissance des prêts dans la zone euro ralentit à nouveau en avril

FRANCFORT (Reuters) - Les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro ont de nouveau ralenti en avril, poursuivant un repli constant entamé à l'automne dernier, alors que l'économie stagne et que les hausses rapides des taux d'intérêt réduisent la demande de crédit, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées mardi. Les prêts aux entreprises dans le bloc monétaire de 20 pays ont augmenté de 4,6% en glissement annuel en avril, après une hausse de 5,2% le mois précédent, tandis que la croissance du crédit aux ménages a ralenti, à 2,5% après +2,9% le mois précédent. Les prêts ont fortement ralenti ces derniers mois en raison du ralentissement économique et du resserrement rapide de la politique monétaire de la BCE. Les enquêtes prévoient que les chiffres des prêts seront encore plus faibles dans les mois à venir. La croissance de la masse monétaire (M3) dans la zone euro a ralenti à 1,9% contre 2,5% le mois précédent, ce qui est inférieur à la prévision d'une croissance de 2,1% selon une enquête Reuters. (Reportage Balazs Koranyi ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)