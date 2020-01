La croissance de Sodexo tirée par la Coupe du monde de rugby au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sodexo a profité de la Coupe du monde de rugby au premier trimestre de son exercice décalé 2019-2020 pour atteindre une croissance organique de 3,8%, avec un chiffre d'affaires de 6,076 milliards d'euros.

Le groupe de restauration collective et des services prépayés a néanmoins continué à souffrir en Amérique du Nord, où son activité s'est contractée de 0,9% sur la période septembre-novembre, et, hors impact de la Coupe du monde de rugby au Japon, pour laquelle Sodexo a vendu 190.000 billets et 60.000 "forfaits d’hospitalité", sa croissance s'est établie à 2,3%.

"La croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre reste solide, avec une Coupe du monde de rugby très réussie qui compense l’impact en Amérique du Nord de pertes de contrats et de la sortie volontaire d’un contrat dans le segment santé", a commenté Denis Machuel, le directeur général, qui se dit "confiant d'être sur la bonne voie".

Pour l'ensemble de son exercice, Sodexo prévoit une croissance organique d'environ 4% et une marge d'exploitation stable. Les difficultés devraient persister en Amérique du Nord mais devraient être compensées par les effets de la Coupe du monde de rugby puis des Jeux olympiques d'été à Tokyo et par une "forte croissance dans les économies en développement et une progression régulière en Europe".

