La croissance dans les services en Allemagne au plus bas depuis cinq mois

PARIS (Reuters) - L'activité dans les services en Allemagne a progressé en juin à son rythme le plus lent depuis cinq mois, alors que l'inflation et le manque de visibilité sur l'économie pénalisent la reprise qui a suivi la levée des restrictions sanitaires.

L'indice PMI des services est ressorti à 52,4 contre 55,0 en mai et en première estimation.

Les créations d'emploi ont ralenti pour la première fois depuis mars 2021 et les prix moyens dans les services sont restés élevés, précise l'enquête de S&P Global.

"Les attentes des professionnels du secteur concernant l'activité future sont maintenant à leur plus bas niveau depuis plus d'un an et demi", a déclaré Phil Smith, directeur chez S&P Global.

Le PMI composite, qui rassemble les services et l'industrie manufacturière, est en baisse pour le quatrième mois consécutif, à 51,3 après 53,7.

(Reportage Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)