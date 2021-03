La croissance dans l'industrie US au plus haut depuis 3 ans

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est accélérée plus nettement qu'attendu en février pour atteindre son plus haut niveau depuis trois ans, montre lundi l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).

Son indice d'activité a progressé à 60,8 après 58,7 en janvier; il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis février 2018.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse bien plus modeste à 58,9.

La composante des nouvelles commandes a atteint 64,8 après 61,1 en janvier et celle de l'emploi 54,4, au plus haut depuis mars 2019, contre 52,6 en janvier.

Un autre baromètre de l'activité manufacturière, l'indice PMI d'IHS Markit, a légèrement reculé à 58,6 après 59,2 en janvier.

(Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)