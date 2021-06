La Croatie tenue en échec par la République Tchèque

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Du côté de Glasgow, la Croatie et la République Tchèque se sont quittées vendredi sur un match nul (1-1). À la suite d’un corner à la 35e minute, Patrick Schick s’écroule dans la surface après avoir reçu un coup de coude de Dejan Lovren. L’arbitre Carlos Del Cerro consulte la VAR et désigne le point de penalty. Schick transforme et s’offre déjà un troisième but dans cet Euro. Menés (1-0) à la mi-temps, les Croates réagissent dès le retour des vestiaires. Ivan Perisic s’infiltre dans la défense adverse et signe une magnifique frappe du pied droit à la 47e minute. Le joueur de l’Inter Milan égalise (1-1) et permet à la Croatie d’arracher un point dans cette rencontre. Avec ce résultat, les Tchèques prennent la tête du groupe D. La Croatie reste troisième. L’Angleterre affronte ce soir l’Écosse et tentera de reprendre les commandes de ce groupe.