La Croatie ajoutée sur la liste grise du Gafi

PARIS, 23 juin (Reuters) - Le Groupe d'action financière (Gafi), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a annoncé vendredi avoir ajouté la Croatie, le Cameroun et le Vietnam à sa liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée. La Croatie devient le seul pays de l'Union européenne figurant sur cette liste, qui comprend également les Emirats arabes unis, le Panama et le Mali. Le Gafi, dont le siège est à Paris, a également réaffirmé que toutes les juridictions devraient être vigilantes quant aux risques actuels ou émergents résultant du détournement des sanctions contre la Russie. Le Gafi a suspendu la Russie de ses instances en février. (Tassilo Hummel, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)