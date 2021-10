La crise de l'énergie, menace potentielle pour la reprise, dit l'AIE

par Noah Browning

LONDRES (Reuters) - La crise mondiale de l'énergie pourrait doper la demande de pétrole de 500.000 barils par jour (bpj) et favoriser l'inflation tout en ralentissant la reprise économique, a déclaré jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

"Les prix record du charbon et du gaz ainsi que les coupures intermittentes poussent le secteur de l'électricité et les industries fortement consommatrices d'énergie à se tourner vers le pétrole afin de pouvoir maintenir l'éclairage et poursuivre leurs activités", explique l'organisation internationale dans son rapport mensuel.

"La hausse des prix de l'énergie alimente aussi les tensions inflationnistes qui, conjuguées aux coupures d'électricité, pourraient conduire à une diminution de l'activité industrielle et à un ralentissement de la reprise économique."

Ces facteurs devraient contribuer à ramener l'an prochain la demande mondiale de pétrole à son niveau d'avant la pandémie, ajoute-t-elle.

Le rapport précise que la production de l'"Opep+" au quatrième trimestre devrait être inférieure de 700.000 bpj à la demande estimée pour ces pays, ce qui implique une demande supérieure à l'offre au moins jusqu'à la fin de l'année.

L'augmentation de la demande au troisième trimestre a conduit à la plus forte diminution des stocks de produits pétroliers depuis huit ans et les stocks des pays de l'OCDE sont au plus bas depuis début 2015, ajoute-t-il.

(Reportage Noah Browning, version française Marc Angrand)