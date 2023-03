La CRE et la CNMC valident le projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne

PARIS, 2 mars (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie française (CRE) et la Commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole (CNMC) ont validé jeudi le projet d'interconnexion électrique sous-marine entre la France et l'Espagne. Annoncé en 2017, le projet "Golfe de Gascogne" a été conçu pour doubler la capacité de transport d'électricité existante entre les deux pays et permettrait à l'Espagne d'injecter son abondante énergie renouvelable dans un réseau européen plus large. Le projet s'était heurté à une hausse des coûts, liée à une instabilité imprévue du fond marin du côté français qui nécessite un détournement coûteux, ainsi qu'à l'augmentation du coût des matières premières. Mais la crise énergétique en Europe provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie confère à ce projet une importance croissante. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par par Matthieu Protard)