La Cour suprême du Royaume-Uni rejette le programme d'expulsion de migrants vers le Rwanda

LONDRES (Reuters) - La Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé mercredi l'illégalité d'un projet du gouvernement d'expulser des migrants vers le Rwanda pour traiter leurs demandes d'asile. Le projet avait été rejeté par une cour d'appel britannique en juin dernier. La Cour suprême a estimé à l'unanimité que le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays sûr. Cette décision est un coup dur pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui doit faire face aux pressions de son parti conservateur et d'une partie de l'opinion publique sur la question de l'immigration, à moins d'un an des prochaines élections législatives. (Michael Holden, Sam Tobin, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)