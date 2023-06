La Cour pénale internationale ouvre un bureau au Venezuela

Crédit photo © Reuters

CARACAS (Reuters) - La Cour pénale internationale (CPI) a ouvert un bureau au Venezuela, a annoncé vendredi le procureur de l'institution, Karim Khan, après un entretien avec le président vénézuélien, Nicolas Maduro. La CPI enquête sur de possibles crimes contre l'humanité qui auraient été commis au Venezuela. La CPI espère que cet accord lui permettra de travailler "plus étroitement" avec le Venezuela et aidera à mettre en place des réformes du système judiciaire qui garantiront "plus de justice" dans le pays, a déclaré Karim Khan. "Je suis certain que ce bureau appuiera des pratiques positives. Il aura sûrement un impact très favorable", a dit Nicolas Maduro. Karim Khan avait indiqué en mars 2022 que la CPI ouvrirait un bureau à Caracas, la capitale du Venezuela. En novembre 2021, l'institution avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur de possibles crimes contre l'humanité, qui auraient été commis au Venezuela depuis 2017 par des responsables du gouvernement de Nicolas Maduro. Des enquêteurs des Nations unies ont déclaré que le système judiciaire vénézuélien avait perpétué des violations des droits de l'homme dans le cadre d'une politique instaurée par l'Etat visant à étouffer l'opposition. (Reportage Vivian Sequera, rédigé par Carolina Pulice; version française Camille Raynaud)