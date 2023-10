La cour d’appel de Londres juge en faveur de Fnac Darty sur la cession de Comet

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le détaillant de produits culturels, d'électroménager, et d'électronique, Fnac Darty a annoncé lundi que la cour d'appel de Londres a jugé en sa faveur dans le cadre d'une plainte du liquidateur d'une ancienne filiale de Darty, Comet. "Le groupe devrait recevoir d’ici la fin de l’année la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d’intérêts, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé à environ 130 millions d’euros", a déclaré le groupe dans un communiqué. En décembre 2022, La High Court de Londres avait émis un premier jugement en faveur du liquidateur de Comet. Le groupe Fnac Darty avait été contraint de payer 112 millions de livres sterling (environ 130 millions d'euros). Darty Holdings SAS avait cédé Comet Group, distributeur britannique de produits électroniques, en 2012 en sa qualité de successeur de Kesa International Limited (KIL). Le liquidateur accusait Comet d'avoir remboursé en février 2012 une dette intragroupe à KIL, avant l'acquisition de Darty par Fnac en 2016, alors que Comet était déjà en état de cessation de paiements. (1 Livre sterling = 1.1576 euros) (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Zhifan Liu)