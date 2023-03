La Cour d'appel de Chambéry s'oppose à l'extradition de l'Ukrainien Jevago

PARIS, 30 mars (Reuters) - La Cour d'appel de Chambéry a rendu jeudi une décision défavorable concernant la demande d'extradition de l'homme d'affaires ukrainien Konstantin Jevago, soupçonné par l'Ukraine de détournement de fonds et de blanchiment d'argent dans la faillite de la banque ukrainienne Finance and Credit, a fait savoir une porte-parole de l'homme d'affaires. Konstantin Jevago, qui détient une participation majoritaire dans le groupe minier Ferrexpo, a été arrêté en décembre dernier dans la station de ski de Courchevel à la demande de l'Ukraine puis placé en détention, avant de bénéficier en janvier d'une libération sous caution. L'homme d'affaires nie toute malversation. En 2021, le Bureau national d'investigation (BNI) ukrainien avait indiqué avoir placé Konstantin Jevago sur une liste internationale de personnes recherchées dans le cadre de l'enquête sur la banque ukrainienne Finance & Credit, que l'homme d'affaires et ancien membre du Parlement ukrainien avait indirectement contrôlée. L'homme d'affaires est soupçonné par la justice de son pays d'avoir détourné 113 millions de dollars (environ 107 millions d'euros) de la banque. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)