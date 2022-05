La Coupe du monde de rugby bientôt en Australie et aux États-Unis

par Léo De Garrigues (iDalgo)

World Rugby a annoncé ce jeudi depuis Dublin les pays qui organiseront les Coupes du monde masculine et féminine entre 2027 et 2033. Après la France en 2023, la Coupe du monde 2027 masculine aura lieu en Australie puis aux États-Unis en 2031. Après 1987 (co-organisé avec la Nouvelle-Zélande) et 2003, c'est la troisième fois que l'Australie accueillera le Mondial tandis qu'il s'agit d'une première pour les États-Unis. La Coupe du monde féminine ira en Angleterre en 2025, en Australie en 2029 et aux États-Unis en 2033. L'Angleterre avait déjà accueilli la compétition en 2010, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres pays.