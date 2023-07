La cotation de Casino suspendue en Bourse à la demande du groupe

PARIS, 4 juillet (Reuters) - Casino a demandé mardi la suspension de la cotation de ses titres jusqu'à la publication d'un communiqué, a annoncé Euronext. L'action gagnait 16,22% à 4,572 euros avant sa suspension. Le distributeur en difficulté avait annoncé avant l'ouverture avoir reçu deux offres visant à renforcer ses fonds propres. L'une des propositions, émanant de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et de Fimalac, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, a-t-on appris d'une source proche du dossier. (Laetitia Volga)