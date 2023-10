La cotation d'Evergrande va reprendre ce mardi

(Reuters) - China Evergrande a annoncé avoir demandé à la Bourse de Hong Kong d'autoriser la reprise de sa cotation mardi, ajoutant ne pas avoir d'information privilégiée supplémentaire à déclarer. Jeudi, les transactions sur les actions du promoteur immobilier chinois en difficulté ont été suspendues avant que la société n'annonce que son fondateur, Hui Ka Yan, faisait l'objet d'une enquête portant sur de présumés "actes illégaux". Cette enquête suggère que les autorités pourraient tenir le fondateur de l'entreprise pour responsable des difficultés financières du promoteur. Hui Ka Yan fait l'objet d'une enquête car il est soupçonné d'avoir transféré des actifs à l'étranger, alors même que le promoteur immobilier endetté s'efforce de terminer des projets inachevés, a rapporté le Wall Street Journal lundi. Evergrande n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Avec plus de 300 milliards de dollars de dettes, Evergrande est devenu l'archétype des problèmes du secteur immobiliers chinois. Evergrande s'efforce d'obtenir l'accord de ses créanciers pour restructurer sa dette offshore. Le processus s'est compliqué la semaine dernière après que le groupe a déclaré ne pas être en mesure d'émettre de nouveaux emprunts en raison d'une enquête sur sa principale division chinoise. Selon certains analystes, le plan de restructuration de la dette offshore semble désormais voué à l'échec et les risques de liquidation de l'entreprise augmentent. (Reportage Himanshi Akhand à Bangalore, rédigé par AnneMarie Roantree, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)