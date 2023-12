La Corée du Sud veut imposer des amendes à HSBC et BNP pour vente à découvert, rapporte Bloomberg News

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'organisme de surveillance financière de la Corée du Sud a recommandé d'imposer une amende d'au moins 10 milliards de wons (7 millions d'euros) à HSBC et BNP Paribas pour vente à découvert, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant deux personnes au fait du dossier. La commission a discuté des amendes lors d'une réunion organisée mercredi, mais n'est pas parvenue à une conclusion, était-il indiqué. Le montant des amendes pourrait encore changer, était-il précisé. Ni HSBC ni BNP Paribas n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Nilutpal Timsina; version française Camille Raynaud)