La Corée du Sud va restaurer ses liens économiques avec le Japon

La Corée du Sud va restaurer ses liens économiques avec le Japon













Crédit photo © Reuters

par Soo-hyang Choi SEOUL (Reuters) - Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé mardi qu'il allait demander à son administration de lancer une procédure destinée à rétablir le Japon parmi les pays figurant sur la "liste blanche" favorisant les échanges commerciaux bilatéraux. Cette décision intervient à la suite du sommet entre Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida la semaine dernière, dans une volonté commune de redévelopper des liens entre Séoul et Tokyo. "Je suis certain que le Japon va répondre si la Corée du Sud commence en premier à supprimer les obstacles" empêchant les développement des relations bilatérales, a dit Yoon Suk-yeol lors d'un conseil des ministres télévisé. Corée du Sud et Japon ont retiré leurs avantages commerciaux respectifs en 2019, après des décennies de tensions autour de l'indemnisation des citoyens sud-coréens ayant été soumis à du travail forcé durant l'occupation japonaise entre 1910 et 1945. Yoon Suk-yeol, arrivé au pouvoir en mai dernier, a promis de rétablir les relations entre les deux pays, effectuant la semaine dernière la première visite à Tokyo d'un dirigeant sud-coréen depuis 12 ans. (Reportage Hyonhee Shin et Soo-hyang Choi, avec Ju-min Park; version française Jean Terzian)