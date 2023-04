La Corée du Sud va prêter 500.000 obus d'artillerie aux États-Unis

par Hyonhee Shin SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud a conclu un accord pour prêter aux États-Unis 500.000 obus d'artillerie de 155 mm, ce qui pourrait donner à Washington une plus grande souplesse pour fournir des munitions à l'Ukraine, a rapporté un journal sud-coréen mercredi. Séoul, explique le quotidien DongA Ilbo en citant des sources gouvernementales non identifiées, a décidé de "prêter" ces obus et non de les vendre, afin de minimiser la possibilité qu'ils soient utilisés dans le conflit ukrainien, une loi sud-coréenne interdisant de fournir des armes aux pays en guerre. Le journal a déclaré que les obus seraient principalement utilisés par les États-Unis pour réapprovisionner leurs stocks. Washington, qui a acheté 100.000 obus de ce type l'an dernier à la Corée du Sud, a souhaité en février dernier en acquérir la même quantité, voire davantage, mais Séoul a préféré "augmenter de manière significative le volume d'obus en les louant, après avoir étudié d'autres manières de répondre à la demande de notre allié tout en respectant le principe du gouvernement de ne pas fournir d'armes létales à l'Ukraine", a déclaré une source citée dans l'article. Alors que le journal affirme que l'accord a été scellé le mois dernier, les deux pays se sont bornés à confirmer qu'ils négociaient un accord sur la fourniture de munitions. La Corée du Sud, alliée stratégique des États-Unis, est un important producteur de munitions pour l'artillerie. Elle cherche toutefois à ménager la Russie en raison de l'influence de Moscou sur Pyongyang. (Reportage Hyonhee Shin ; avec l'aide de Idrees Ali à Washington et Soo-hyang Choi à Séoul ; version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)