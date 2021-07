La Corée du Sud sacrée en tir à l'arc par équipes mixte, la France stoppée en quart

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pas de première médaille française lors de l'épreuve de tir à l'arc par équipes mixte. Opposés aux Pays-Bas en quarts, Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont ont offert une belle adversité, forçant une mort-subite. Mais à ce jeu là, ce sont les Néerlandais qui ont été les meilleurs en inscrivant un 10 et un 9 contre un 9 et un 8 pour les archers tricolores. Le score a donc été de 5-4 en faveur de Oranges qui ont atteint la finale par la suite. Mais ces derniers ont échoué sur la dernière marche face à la Corée su Sud. La très jeune paire sud-coréenne s'est imposée 5 manches à 3 afin de décrocher l'Or Olympique. Dans l'affrontement pour la troisième place, c'est le Mexique qui a tiré son épingle du jeu en s'imposant contre la Turquie (6-2).