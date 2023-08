La Corée du Sud relève son seuil d'alerte canicule, les températures s'envolent !

Crédit photo © Reuters

par Soo-hyang Choi et Minwoo Park SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud a relevé son alerte canicule à son plus haut niveau pour la première fois en quatre ans, certaines régions du pays enregistrant des températures supérieures à 38 degrés Celsius, a déclaré mercredi le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette alerte est déclenchée lorsque la température est attendue à au moins 35oC dans au moins 40% des 180 régions du pays pendant trois jours ou plus. Elle peut également être lancée lorsque la température est susceptible d'être égale ou supérieure à 38oC pendant trois jours ou plus sur 10% du territoire. La chaleur accablante aurait fait depuis mardi au moins 22 morts à travers le pays, a déclaré un responsable de l'Agence nationale des incendies. La température relevée mardi dans la ville de Yeoju, au sud de Séoul, a atteint 38,4oC, ont indiqué les autorités. Dans le comté de Buan, au sud du pays, quelque 400 participants à un rassemblement mondial de scouts ont ressenti des symptômes liés à la chaleur lors de la journée d'ouverture mardi, ont indiqué des responsables. "La plupart présentaient des symptômes légers, comme des maux de tête, et personne n'a été traité comme un patient grave", a déclaré le comité d'organisation dans un communiqué. Le gouvernement prévoit que les températures élevées persisteront, associées à un fort taux d'humidité, au cours des prochains jours. Le président Yoon Suk Yeol a appelé mardi à un renforcement des mesures de prévention, en particulier pour les personnes travaillant à l'extérieur, les personnes âgées et les plus démunis. Selon les experts, la fréquence et l'intensité accrues des phénomènes météorologiques violents sont symptomatiques du changement climatique mondial causé par l'homme. En Corée du Nord, confrontée à une vague de chaleur, les températures maximales doivent osciller entre 35oC et 37oC d'ici jeudi, selon les médias officiels. (Soo-hyang Choi et Minwoo Park, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)