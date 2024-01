La Corée du Sud ordonne des évacuations après des tirs d'artillerie nord-coréens

Crédit photo © Reuters

SÉOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré vendredi plus de 200 obus d'artillerie dans la mer, a déclaré un responsable de l'armée sud-coréenne, alors que Séoul a ordonné des évacuations dans deux de ses îles. Le ministère sud-coréen de la Défense n'a pas indiqué si les évacuations avaient été décidées en raison des tirs nord-coréens ou d'exercices organisés en réponse par la Corée du Sud. Dans un message envoyé aux habitants des deux îles visées par l'ordre d'évacuation, il était toutefois indiqué que l'armée sud-coréenne procéderait à des "tirs navals" à partir de 15h00 (06h00 GMT) vendredi. Un responsable de l'île de Yeonpyeong, situé au sud de la "Ligne de limite du Nord" (NLL), la frontière maritime de facto entre les deux Corées, a déclaré que l'armée sud-coréenne avait ordonné les évacuations. Aucune victime ni aucun dégât n'a été signalé en Corée du Sud, a indiqué l'armée. "Il s'agit d'une provocation qui accroît les tensions et menace la paix dans la péninsule coréenne", a dit un porte-parole de l'état-major sud-coréen. Les habitants de l'île de Baengnyeong, située à l'ouest de Yeonpyeong, ont également reçu l'ordre d'évacuer, a indiqué un responsable local. (Reportage osh Smith, Jack Kim et Ju-min Park; version française Camille Raynaud)