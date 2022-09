La Corée du Nord 'toujours bienvenue' à la table des négociations, dit Tokyo

par Elaine Lies

TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord est "toujours la bienvenue" à la table des négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, même si la menace d'une nouvelle provocation plane, a déclaré mercredi l'envoyé nucléaire japonais, Takehiro Funakoshi, avant une réunion avec ses homologues américain et sud-coréen.

Ces discussions trilatérales s'inscrivent dans un contexte de tension alimenté par un nombre inhabituel de tirs d'essai de missiles nord-coréens et des informations de Washington selon lesquelles Pyongyang pourrait vendre des armes à Moscou.

Selon certains experts, la Corée du Nord pourrait être sur le point de réaliser son premier essai nucléaire depuis 2017.

"La Corée du Nord poursuit et même accélère ses capacités nucléaires et de missiles, et il y a un risque imminent de nouvelles provocations, y compris un essai nucléaire", a déclaré l'envoyé japonais avant les discussions.

"Dans le même temps, nous restons ouverts à un dialogue avec la Corée du Nord", a-t-il ajouté, précisant que Pyongyang était "toujours la bienvenue" aux négociations - un sentiment partagé par les homologues américain et sud-coréen.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Corée du Sud, Kim Sung-han, a déclaré après une réunion trilatérale à Hawaï la semaine dernière que ses homologues et lui-même étaient convenus qu'il n'y aurait pas de réponse "mesurée" en cas d'essai nucléaire nord-coréen. Il n'a pas donné de détails, mais le gouvernement a déjà évoqué des sanctions supplémentaires.

(Reportage Elaine Lies, version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)