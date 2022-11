La Corée du Nord tire un missile balistique, promet une réponse "intense" aux USA et à leurs alliés

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a procédé jeudi à un tir de missile balistique, prévenant qu'elle apporterait des "réponses militaires plus intenses" aux efforts déployés par les Etats-Unis et leurs alliés pour renforcer leur présence militaire dans la région.

L'armée sud-coréenne a annoncé qu'un missile balistique avait été tiré au large de la côte est de la Corée du Nord à 10h48 heure locale (02h48 GMT).

Pyongyang a multiplié les tirs de missiles cette année, dont un possible missile balistique intercontinental, projectile de longue portée susceptible d'être doté d'une tête nucléaire.

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui, avait critiqué quelques heures plus tôt le récent sommet ayant rassemblé les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Le président américain Joe Biden a rencontré dimanche dernier le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol au Cambodge.

Joe Biden avait réaffirmé lors de cette réunion l'engagement de Washington aux côtés de Séoul et Tokyo, notamment en matière de défense grâce à "une gamme complète de capacités (de défense)", dont des armes nucléaires.

Choe Son Hui a indiqué que les exercices militaires organisés par les trois pays faisaient peser sur eux une "menace plus sérieuse, réaliste et inévitable".

"Plus les Etats-Unis s'attachent à 'renforcer l'offre de dissuasion' (qu'ils proposent) à leurs alliés, plus ils intensifient leurs activités militaires provocantes (...) plus la réponse militaire de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) sera intense", a-t-elle dit.

"Les Etats-Unis prendront conscience qu'ils font un pari qu'ils regretteront certainement", a ajouté Choe Son Hui.

Un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a expliqué que le sommet trilatéral et la coopération entre la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis en matière de dissuasion ne visaient qu'à répondre aux menaces posées par la Corée du Nord, notamment sur les questions des essais de missiles et du nucléaire.

