La Corée du Nord tire un missile balistique au large de sa côte est, dit Séoul

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique de courte portée au large de sa côte est, ont annoncé la Corée du Sud et le Japon. Le missile a parcouru environ 800 kilomètres avant de toucher sa cible, selon un communiqué de l'armée sud-coréenne. Le ministère japonais de la Défense a précisé de son côté que l'engin avait atteint un moment une altitude de 50 km. La Corée du Nord avait déjà tiré mercredi un missile balistique au large de sa côte est, quelques heures avant que le président sud-coréen ne se rende au Japon et alors que Séoul et Washington ont débuté cette semaine des exercices militaires conjoints de grande ampleur. Séoul a condamné le tir récent comme une "violation claire" d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu. Le dernier lancement a également été dénoncé par Tokyo et Washington. Peu après le tir, le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé que les Etats-Unis avaient déployé un bombardier stratégique B-1B pour un exercice aérien conjoint, destiné selon Séoul et Washington à renforcer des moyens étendus de dissuasion. (Reportage Hyunsu Yim; version française Camille Raynaud et Gilles Guillaume)