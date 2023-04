La Corée du Nord tire un missile au large de sa côte est

La Corée du Nord tire un missile au large de sa côte est













Crédit photo © Reuters

SEOUL/TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord a tiré un missile au large de la côte est de la péninsule coréenne, ont annoncé jeudi la Corée du Sud et le Japon. Les autorités japonaises ont tout d'abord demandé aux habitants de l'île de Hokkaïdo, dans le nord-est de l'archipel nippon, de se mettre à l'abri, expliquant qu'un missile devait tomber près de l'île. L'alerte a ensuite été levée, les autorités indiquant que les systèmes d'alerte d'urgence avaient mal évalué l'endroit où le missile devait tomber. Les garde-côtes japonais ont déclaré que le projectile, qui semblait être un missile, s'était abîmé au large de la côte est de la Corée du Nord. Ce tir intervient quelques jours après que l'agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avait appelé à renforcer les défenses militaires pour contrecarrer ce qu'il a qualifié de mouvements d'agression de la part des Etats-Unis. Le missile a été tiré au large de la côte est de la péninsule coréenne, a indiqué l'état-major de l'armée sud-coréenne (JCS). (Reportage Hyunsu Yim, Ju-min Park et Chang-Ran Kim; version française Camille Raynaud)