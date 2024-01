La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière, dit Séoul

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mercredi plusieurs missiles de croisière au large de sa côte ouest, a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen (JCS). Les missiles ont été tirés à 07h00 heure locale (22h00 GMT mardi), a indiqué le JCS dans un communiqué, précisant que les services de renseignement américain et sud-coréen analysaient les tirs. Les tensions se sont exacerbées dans la péninsule coréenne après que les Etats-Unis et la Corée du Sud ont intensifié leurs exercices militaires en réponse à des essais menés par la Corée du Nord. (Reportage Hyunsu Yim; version française Camille Raynaud)