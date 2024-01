La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré dimanche plusieurs missiles de croisière au large de sa côte orientale, a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), le deuxième tir de missiles effectué par Pyongyang en moins d'une semaine. Les missiles ont été tirés vers 08h00 heure locale (23h00 GMT samedi), a déclaré le JCS, ajoutant que les services de renseignement sud-coréen et américain travaillaient ensemble pour analyser ces tirs. Le JCS n'a pas précisé combien de missiles avaient été tirés. "Notre armée coopère étroitement avec les Etats-Unis, tout en renforçant notre surveillance et notre vigilance, et en observant tout signe ou toute activité nord-coréenne", a indiqué le JCS dans un communiqué. La Corée du Nord a testé cette semaine un nouveau missile de croisière stratégique dénommé "Pulhwasal-3-31". L'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA, a dénoncé plus tôt dimanche une série d'exercices militaires organisés récemment par les armées américaine et sud-coréenne, mettant en garde contre des conséquences "sans pitié". "Le fait que des exercices de guerre nucléaire contre notre république se déroulent de manière déraisonnable depuis le début de la nouvelle année exige que nous soyons pleinement préparés à une guerre meurtrière" rapporte KCNA. (Reportage Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)