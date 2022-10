La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles balistiques

par Nobuhiro et Kubo

TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques tôt dimanche, a-t-on appris des autorités des pays voisins, ajoutant aux tensions déjà vives dans la région. Il s'agit du septième lancement de ce type par Pyongyang en une dizaine de jours.

Selon des responsables de la capitale sud-coréenne, la reprise des tirs de missiles pourrait indiquer que la Corée du Nord s'apprête à reprendre ses essais nucléaires. Ils observent depuis des mois une forte activité sur les sites d'essai.

Les deux missiles de dimanche ont atteint une altitude de 100 km et ont parcouru 350 km, a déclaré aux journalistes le ministre d'État à la Défense du Japon, Toshiro Ino.

Le premier a été tiré vers 01h47 du matin (1647 GMT) et le second environ six minutes plus tard.

Ils ont atterris à l'extérieur de la zone économique exclusive du Japon. Les autorités cherchent à savoir de quel type de missile il s'agit, notamment s'ils ont pu être lancés par des sous-marins, a-t-il ajouté.

L'armée américaine a déclaré qu'elle était en discussion étroite avec ses alliés et que ces lancements mettaient en évidence "l'impact déstabilisant" des programmes nord-coréens d'armement nucléaire et de missiles balistiques.

Les États-Unis ont néanmoins estimé que les derniers lancements ne constituaient pas une menace pour le personnel américain ou leurs alliés.

"Les engagements des États-Unis à l'égard de la défense de la République de Corée et du Japon restent inébranlables", a déclaré le commandement indo-pacifique des États-Unis, basé à Hawaï, dans un communiqué.

Les autorités sud-coréennes ont estimé que ces tirs constituaient une "grave provocation" nuisant à la paix.

Mardi, la Corée du Nord a procédé à un tir d'un missile balistique qui a survolé le Japon, une première en cinq ans, amenant les autorités japonaises à demander à la population de se mettre à l'abris.

Toshiro Ino a déclaré que Tokyo ne tolérerait pas ces actions répétées de la Corée du Nord. Il s'agit ce dimanche du septième lancement de ce type depuis le 25 septembre.

Le ministre des Affaires étrangères japonais a fait savoir que les responsables du dossier nucléaire américains, japonais et sud-coréens estimaient tous que les tirs de la Corée du Nord menaçaient la paix et la sécurité de la région et posaient un risque pour l'aviation civile.

La Corée du Nord s'est défendue samedi de représenter un risque pour le trafic aérien civil. Elle a dit mener ces actions en toute "légitime défense" pour contrer la menace que représentent la présence des Etats-Unis dans la région.

(Reportage de Nobuhiro Kubo et David Dolan à Tokyo, Phil Stewart à Washington, reportage supplémentaire de Daniel Leussink et Eduardo Baptista, version française Caroline Pailliez)