La Corée du Nord tire des missiles de croisière au large de sa côte est

SEOUL, 22 mars (Reuters) - La Corée du Nord aurait tiré plusieurs missiles de croisière au large de sa côte orientale mercredi, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le nombre de projectiles tirés n'était pas connu dans l'immédiat mais selon Yonhap, il pourrait s'agir de missiles de croisière stratégiques à longue portée. La Corée du Nord a multiplié les essais militaires ces dernières semaines. Elle a tiré un missile balistique intercontinental la semaine dernière et lancé une simulation de contre-attaque nucléaire contre les États-Unis et la Corée du Sud au cours du week-end. (Rédigé par Soo-hyang Choi ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)