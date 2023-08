La Corée du Nord soupçonnée d'un nouveau tir de missile balistique

SEOUL/TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique présumé, ont rapporté le ministère japonais de la Défense et l'état-major de l'armée sud-coréenne. Ce tir survient quelques heures après le déploiement par les Etats-Unis de bombardiers B-1B pour des manoeuvres aériennes avec leurs alliés dans la région. Pyongyang a multiplié depuis le début de l'année les essais de missiles et a par ailleurs tenté, à deux reprises, de déployer un premier satellite d'espionnage. Le régime dirigé par Kim Jong-un dénonce comme une menace les exercices militaires conjoints menés dans la péninsule par les Etats-Unis et la Corée du Sud, qui bouclent une série de manoeuvres aériennes débutées la semaine dernière. Les bombardiers B-1B américains ont pris part ce mercredi à des exercices distincts organisés par Washington, Séoul et Tokyo. (Reportage Chang-Ran Kim à Tokyo et Josh Smith à Séoul; version française Jean Terzian)