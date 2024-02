La Corée du Nord renonce à toute coopération économique avec la Corée du Sud

par Jack Kim SEOUL, 8 février (Reuters) - L'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord a décidé de renoncer aux accords conclus avec la Corée du Sud afin de promouvoir la coopération économique, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. L'assemblée a également aboli certaines lois régissant les liens économiques existant entre Pyongyang et Séoul. Le ministère sud-coréen de l'Unification, chargé des liens avec la Corée du Nord, a déclaré que cette décision n'était pas surprenante et ne ferait que renforcer l'isolement du pays. Séoul ne reconnaît pas cette décision unilatérale, a indiqué un responsable. (Reportage Jack Kim, Hyonhee Shin, Ju-min Park; version française Camille Raynaud)