La Corée du Nord renforce sa présence militaire à la frontière avec le Sud

Crédit photo © Reuters

par Hyunsu Yim SEOUL (Reuters) - Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que des soldats nord-coréens ont transporté des armes lourdes à la frontière démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées et placé des postes de surveillance qui avaient été supprimés en vertu de l'accord militaire intercoréen de 2018, dénoncé plus tôt par Séoul. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux voisins depuis que Pyongyang a annoncé, la semaine dernière, avoir réussi à placer en orbite son premier satellite de surveillance, après deux échec préalables plus tôt cette année. En réponse à ce lancement, la Corée du Sud a annoncé dans la foulée la suspension d'une partie des mesures fixées par l'accord militaire intercoréen de 2018, indiquant qu'elle allait reprendre la surveillance aérienne près de la frontière. Pyongyang a alors fait part de son intention de déployer des armes à la frontière, disant ne plus être tenu par l'accord de 2018 qui était destiné à apaiser les tensions et éviter un affrontement militaire accidentel. L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté lundi que la Corée du Nord entendait continuer de jouir de ses droits souverains, notamment pour le déploiement de satellites, citant la nécessité de surveiller les activités militaires hostiles des Etats-Unis et de leurs alliés. Les services du président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont indiqué que celui-ci a été tenu informé des dernières activités de la Corée du Nord et a demandé une préparation militaire adéquate. Les Etats-Unis ont demandé que se tienne ce lundi une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'Onu afin de discuter du lancement du satellite nord-coréen la semaine dernière. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)